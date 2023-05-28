Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kendisi aldı
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullandığı sandıkta en fazla oyu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kendisi aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 18:23, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 18:25
Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda kullanılan 318 oyun 4'ü geçersiz sayıldı.
Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu 224 oy alırken sandıktan Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 90 oy çıktı.