Bakan Varank'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Bursa'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy kullandığı sandıktan 190 oyla Kemal Kılıçdaroğlu çıktı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 18:41, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 18:45
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın oyunu kullandığı Osmangazi ilçesindeki Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu'nda kurulan 3148 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı.
368 seçmenden 304'ünün oy kullandığı sandıkta oyların tamamı geçerli sayılırken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 190 oyla sandıktan birinci isim olarak çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 114 oy aldı.