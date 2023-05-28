Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan en çok oyu kendisi aldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, en yüksek oyu Erdoğan aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 18:45, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 18:48
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandığın sonuçları açıklandı.
Sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 213, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 134 oy çıktı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.