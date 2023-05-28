YSK Başkanı: Sistemlerimize şimdiye kadar %25 veri akışı oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turuna ilişkin açıklama yaptı.

Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Değerli basın mensuplarımız, YSK verilerine ilçe ve il seçim kurullarımızdan şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur. Veri akışlarımız, siyasi parti temsilcilerimizle de paylaşılmaktadır. YSK'nın geçici sonuçları açıklanana kadar vatandaşlarımızın sonuçları beklemesini rica ederiz. Veri akışında herhangi bir problem yoktur."