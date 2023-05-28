Bakan Muş'un oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı

277 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 181 oy çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 92 oy çıktı. 4 oy ise geçersiz sayıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oyunu kullandığı Samsun'un İlkadım İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'ndaki 1039 nolu sandık açıldı.

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