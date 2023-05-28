Bakan Muş'un oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 19:15, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 19:16
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oyunu kullandığı Samsun'un İlkadım İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'ndaki 1039 nolu sandık açıldı.
277 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 181 oy çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 92 oy çıktı. 4 oy ise geçersiz sayıldı