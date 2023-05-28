Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız!
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız!
Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 7 il
Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 7 il
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 11 ilde oy kaybetti
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 11 ilde oy kaybetti
Cumhurbaşkanı Seçiminde deprem bölgesinde son durum
Cumhurbaşkanı Seçiminde deprem bölgesinde son durum
Siverek'teki kutlamalarda kurşun isabet eden 1 kişi yaralandı
Siverek'teki kutlamalarda kurşun isabet eden 1 kişi yaralandı
Erdoğan: Bunlar LGBT'ci
Erdoğan: Bunlar LGBT'ci
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik mesajları
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci tur: YSK son verileri paylaştı
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci tur: YSK son verileri paylaştı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Telaşa gerek yok, veriler açık
AK Parti Sözcüsü Çelik: Telaşa gerek yok, veriler açık
YSK Başkanı: Sistemlerimize şimdiye kadar %25 veri akışı oldu
YSK Başkanı: Sistemlerimize şimdiye kadar %25 veri akışı oldu
Bakan Nebati'nin sandığından Erdoğan çıktı
Bakan Nebati'nin sandığından Erdoğan çıktı
Bakan Kirişci'nin sandığından Erdoğan çıktı
Bakan Kirişci'nin sandığından Erdoğan çıktı
Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kendisi aldı
Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kendisi aldı
YSK Başkan Yener açıkladı... Saat 18.15'te yayın yasağı kalktı
YSK Başkan Yener açıkladı... Saat 18.15'te yayın yasağı kalktı
YSK Başkanı: Kurulumuza yansıyan herhangi bir olumsuz durum olmadı
YSK Başkanı: Kurulumuza yansıyan herhangi bir olumsuz durum olmadı
Erdoğan: Şimdi milletimizin iradesini son ana kadar koruma vakti!
Erdoğan: Şimdi milletimizin iradesini son ana kadar koruma vakti!
RTÜK'ten yayın yasağı açıklaması
RTÜK'ten yayın yasağı açıklaması
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi
'Zafer işareti' yapıp fotoğraf çektiren Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
'Zafer işareti' yapıp fotoğraf çektiren Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçirip öldü
Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçirip öldü
Temsili oy pusulasıyla sürpriz evlilik teklifi
Temsili oy pusulasıyla sürpriz evlilik teklifi
50 bin genç ilk kez sandık başında
50 bin genç ilk kez sandık başında
'Muhtarın evinin önünde sandık kuruldu' iddiasına açıklama
'Muhtarın evinin önünde sandık kuruldu' iddiasına açıklama
Türkevi'ne saldıran sanık hakkında 'denetimli serbestlik' kararı
Türkevi'ne saldıran sanık hakkında 'denetimli serbestlik' kararı
Seçime ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma: 5 gözaltı
Seçime ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma: 5 gözaltı
Kaymakamlıktan 'CHP'li vekil darp edildi' iddiasına açıklama
Kaymakamlıktan 'CHP'li vekil darp edildi' iddiasına açıklama
Türkiye'den sandık manzaraları
Türkiye'den sandık manzaraları
Meslek liseleri, ekonomiye 1 milyar 349 milyon lira katkı sağladı
Meslek liseleri, ekonomiye 1 milyar 349 milyon lira katkı sağladı
YSK Başkanı Yener: Sonuçlar daha erken açıklanabilir
YSK Başkanı Yener: Sonuçlar daha erken açıklanabilir
Üç mühürlü zarflara itiraz edildi, sandıkta oy verme başlayamadı
Üç mühürlü zarflara itiraz edildi, sandıkta oy verme başlayamadı
Ayrıntılı Sonuçlar İçin Tıklayın
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Telaşa gerek yok, veriler açık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim yarışı devam ederken önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Kendi ellerindeki verileri, tüm Türkiye'nin verisi gibi sunmaya çalışmaktan diğer verileri bulandırma çabasına girdiklerini görüyoruz. CHP Sözcüsü'nün bilmesi gereken şu, suyu bulandıran açıklama 14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkezi'nden iki belediye başkanından gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 19:16, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 19:29
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

AK Parti Sözücü Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle;

Tabi 2 kere üst üste CHP Sözcüsü telaş içinde yine açıklama yaptı. Kendi ellerindeki verileri, tüm Türkiye'nin verisi gibi sunmaya çalışmaktan diğer verileri bulandırma çabasına girdiklerini görüyoruz. CHP Sözcüsü'nün bilmesi gereken şu, suyu bulandıran açıklama 14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkezi'nden iki belediye başkanından gelmiştir. Bütün verileri aşağılayarak son derece sorumsuz bir şekilde tavır koydular.

2 belediye başkanının açıklama yapmaması, geçen sefer suyu bulandıranların, onun yerine CHP Sözcüsü'nün yapması bir ders alındığını gösteriyor. Tüm vatandaşlarımızın müsterih olsun. Hepimiz oylarımızı kullandık, sandıklar açılıyor, hep beraber görüyoruz, milli irade tecelli etmeye başladı. Tablo şekillenene kadar oyumuz budur, aldığımız netice budur demeyen geleneğe sahibiz.

"BAŞKALARINA AKIL VERMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Unutmayalım ki ne suyu bulandırmakla ilgili ne de başka bir tavırla ilgili bir yaklaşım Cumhurbaşkanımızın yanına yazılamaz. 14 Mayıs gecesi suyu bulandıranlar da CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapanlardı. 'Biz bunu bir temenni olarak söyledik' diyorlar. 13. Cumhurbaşkanı isim vererek şu adına açıklama yapıyoruz dediniz ve düzeltmediniz. Şimdi de çıkmışsınız yine telaş içinde şu saatteki açıklamamızı bekleyin. Açıklama yapıyorsunuz, tablonun nasıl olduğunu söyleyip başkalarına akıl vermeye çalışıyorsunuz.

Türkiye güven içinde Seçim yapmıştır, yapmaya devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, 14 Maıs'tan önce kimse evden çıkmasın demişti. Bir kere daha söylediğinin yanlış olduğu ortaya çıktı. Bugün de demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. Hepimiz bu sonucu net şekilde göreceğiz. Telaşa gerek yok, CHP Genel Merkezi'nin tansiyon üretmesine gerek yok. Bütün verilere herkes ulaşabiliyor. Bu milletimizin demokrasiye sahip çıkması konusundaki büyük iradesidir.

Bugünler demokrasiye saygı günleridir. Bugünlerde söylenen tüm sözler insanların ömür boyu alınlarında taşıyacağı günlerdir. Bütün vatandaşlarımız demokrasimize sahip çıkmıştır. Sakin bir şekilde, kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Hep beraber sonuçları bekleyeceğiz.

FAİK ÖZTRAK NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz dakikalarda kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak şunları söylemişti:

"Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya kalkışmasın. Anbean doğru bilgileri bizden almaya devam edin. Şu an itibariyle her iki kişiden birinin oyunu almış gözüküyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber