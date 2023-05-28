Bakan Özer'in oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı
Ordu'da oy kullanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sandığından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 19:19, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 19:20
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Vakıfbank Ortaokulu'ndaki 1396 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 323 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 202 oy çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 117 oy çıktı.
3 geçersiz oy bulunurken, 1 de boş oy çıktı.