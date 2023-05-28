Siverek'teki kutlamalarda kurşun isabet eden 1 kişi yaralandı

Kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Cumhur İttifakı taraftarları evlerinin çatı ve balkonlarından tabanca ve tüfekle havaya ateş açarak kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, ismi öğrenilemeyen kişiye isabet etti. Yaralı, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.