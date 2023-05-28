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Devlet Bahçeli: Ülkemizin önü sonuna kadar açılmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin sonuçlarına ilişkin "Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir. Türk milleti tarih yazmıştır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 21:01, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 21:09
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Devlet Bahçeli: Ülkemizin önü sonuna kadar açılmıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımıyla ikinci tur oylama yapılmış. Kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir.

Türk demokrasisi ve siyaset tarihinde iki turlu bir seçimin ilk örneği yaşanmakla birlikte seçime katılım oranının yüksekliği milli şuurun canlılığına da işaret etmektedir.

İstanbul'un fethinin bir gün öncesinde aziz milletimiz bu defa parlak bir demokrasi fethiyle tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, aynı zamanda kardeşlik hukukunu kucaklamıştır.

14 Mayıs'ta yapılan Milletvekili seçimiyle çoğunluğu Cumhur İttifakı'na tevdi eden Türk Milleti, Cumhur İttifakı'nın adayını seçerek nitekim büyük Türkiye ülküsünü gerçekleştirmiştir.

Ülkemizin önü ardına kadar açılmıştır. Milletimiz iftira ve inkar siyasetine prim vermemiştir. Yalan simsarlarına itibar etmemiştir. Dünya birleşmiş ve karşımıza geçmiş ancak Türk milletine sökmemiştir.

ABD'sinden AB'ye kadar tüm ülkeler zilletin fermanını okumuş, milli mücadele duruşunu aşamamıştır.

Türk milleti 14 Mayıs ile 28 Mayıs'ta tarihi ve hür iradesine hiçbir mihrakın zincir vuramayacağını göstermiştir.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'inde küresel kuşatma yanılmış, Türkiye kutup yıldızını aratmayan parlaklığını korumuştur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yüzyılı taçlanmıştır. 13. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı yürekten kutluyor, Allah bahtını ve yolunu açık etsin diyorum.

Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır. Bugün kucaklaşma, kaynaşma, barışma ve muhabbet kazanmıştır. Kaybeden kötülerdir, kanlı heveslerdir, hain ve kötü niyetlilerdir. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanımız Ankara'ya dönüşlerindeki toplantıya davet ettiler. O toplantıya katılacağım inşallah. Kılıçdaroğlu, siyasi lider olarak mağlup olacağım diye söz kullanamaz. Kazanmak talebidir, hakkıdır. Saygı duymak gerekir.

Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. İnşallah Türkiye değişmez.

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