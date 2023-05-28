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Cumhurbaşkanı Seçiminde deprem bölgesinde son durum

Cumhurbaşkanı Seçimleri için deprem bölgesi genelinde kesin olmayan sonuçlara göre açılan sandık sayısı ve oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere göre dağılımı belli oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 21:11, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 21:40
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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.


Hatay tercihini değiştirdi

Hatay'da açıklanan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 50,13, Kılıçdaroğlu yüzde 49,87 oy aldı. İlk tur seçimlerinde Erdoğan yüzde 48,03, Kılıçdaroğlu yüzde 48,08 oy almıştı.

Deprem bölgesi genelinde saat 21.06 itibarıyla açılan sandık sayısı ve oy oranları şöyle:

ADANA:

Açılan Sandık: Yüzde 99,98

Recep Tayyip Erdoğan: %45,96

Kemal Kılıçdaroğlu: %54,04

ADIYAMAN:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %68,94
Kemal Kılıçdaroğlu: %31,06

DİYARBAKIR:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %28,39
Kemal Kılıçdaroğlu: %71,61

ELAZIĞ:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %70,27
Kemal Kılıçdaroğlu: %29,73

GAZİANTEP:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %62,75
Kemal Kılıçdaroğlu: %37,25

HATAY:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %50,13
Kemal Kılıçdaroğlu: %49,87

KAHRAMANMARAŞ:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %75,77
Kemal Kılıçdaroğlu: %24,23

KİLİS:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %69,99
Kemal Kılıçdaroğlu: %30,01

MALATYA:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %71,96
Kemal Kılıçdaroğlu: %28,04

OSMANİYE:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %66,20
Kemal Kılıçdaroğlu: %33,80

ŞANLIURFA:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %64,86
Kemal Kılıçdaroğlu: %35,14

Açılan Sandık: Yüzde 99,98
Açılan Sandık: Yüzde 99,98

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