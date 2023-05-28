Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 11 ilde oy kaybetti

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerine göre 11 ilde oy kaybetti. İşte o illerdeki oy kaybı oranları;

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 97'si açıldı. Seçimlerde saat 19.56 itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 47,82 oranında oy aldı.

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