Davutoğlu: Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaptığı paylaşımda seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi. Davutoğlu, kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanmasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağını söyledi.

Davutoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyük bir demokratik olgunlukla seçime yüksek katılım gösteren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. YSK tarafından kesin sonuçlar açıklandıktan sonra, kapsamlı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağım"