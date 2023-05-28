Bolu Belediye Başkanı: İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir
İkinci tur sonuçlarının açıklanmasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin ardından; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "İmamoğlu CHP'nin başına geçsin" çağrısı geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 21:49, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 21:52
Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Sn Kılıçdaroğlu"na emekleri için teşekkür ederiz.. ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sn İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir. NOKTA
Sn Kılıçdaroğlu"na emekleri için teşekkür ederiz..ama kendisini yanıltan,özellikle ilk turda yanlış yönlendiren,o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini,ülke menfaatlerinin önüne koyan,yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi.Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) May 28, 2023