Yavaş: Ankara halkı için çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turunu Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde tamamlaması üzerine sosyal medyadan açıklama yayımladı, "Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız" ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 21:58, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 21:59
Yavaş'ın açıklaması şöyle:
"Aziz milletimiz, Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Biz asli görevimiz olan Ankara halkı için çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu süreçte seçimde görev alan herkese teşekkür ediyorum. Ankara'da alınan her iki turdaki sonuçta bizleri yalnız bırakmadıklarını gösteren Ankaralı hemşehrilerime canıgönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum."