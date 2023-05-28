Seçime kan bulaştı! Bıçaklanarak öldü

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde adaylarının önde gitmesinin ardından AK Parti'li seçmenler sokaklara akın etti. Konvoylar kurup caddelerde korna çalarak, AK Partili müzikleri, marşlar çalınarak tur atıldı, kutlama yapıldı. Bazı illerde havai fişekler atılırken bazı yerlerde silah sesleri duyuldu. Ordu ise kutlamalara kan bulaştı.

"AKP KONVOYUNDAN BİR KİŞİ BIÇAKLADI"

Gülyalı ilçesinde tur atan AK Partili konvoyundan bir kişi ile Erhan Kurt isimli vatandaş arasında tartışma çıktı.

Henüz tespit edilemeyen bir neden dolayı çıkan tartışma sırasında konvoydaki araçtan inen bir kişi Erhan Kurt'u 3 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kurt hayatını kaybetti. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Konvoydan sokaktaki vatandaşlara laf atanlar olmuş. Bu sırada araçtan bir kişi CHP seçmeni olan Erhan Kurt kardeşimizi üç yerinden bıçaklamış. Hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Çok üzgünüz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Erhan Kurt'un yakınları hastaneye akın etti.

ENGİNYURT'TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demokrat Partili Cemal Enginyurt ise, "Yazıklar olsun! Bu kadar kin, nefret dilinin sonu buydu! AK Partili 'liler Ordu Gülyalı'da kutlamada CHP üyesi Erhan Kurt kardeşimizi katlettiler. Mutlu musunuz ey yönetenler kin ve nefret diliniz sonuç buldu. Yazıklar olsun! Başımız sağ olsun Ordu'm. Mekanın cennet olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: Millet olarak bizleri ayrıştıran dilin sonucu olan bu hain saldırıyı ve tüm fail/failleri nefretle kınıyoruz. Sürecin kararlı takipçisi olacağız.