Mehmet Şimşek'ten Erdoğan'a tebrik mesajı
Seçim sürecinde AKP'nin ekonominin başına getireceği iddia edilen Mehmet Şimşek, seçim sonuçlarının belli olmasından sonra Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tebrik mesajı yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 22:37, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 22:45
Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn @RTErdogan'ı kutluyorum.Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 28, 2023
Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum.