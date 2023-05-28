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Babacan'dan seçim sonucu değerlendirmesi: Bu mesajı iyi tahlil edeceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre ikinci turu kaybetmesinin ardından açıklama yaptı. "Vatandaşımız bu seçimlerde DEVA Partisi'ne demokratik denetim yapma görevi vermiştir" şeklindeki görüşünü dile getiren Babacan, "seçim sonuçlarıyla verilen mesajı iyi tahlil edeceklerini" bildirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 22:48, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 22:49
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Babacan'dan seçim sonucu değerlendirmesi: Bu mesajı iyi tahlil edeceğiz

Partisinin genel merkezinde konuşan Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Vatandaşlarımızın yüzde 52'si, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda, tercihini Sayın Erdoğan'dan yana kullanmıştır, kendisini tebrik ediyorum. Kendisine çağrım, vatandaşlarımızın verdiği bu yetkiyi; adalet, liyakat ve istişare ilkelerinden sapmadan kullanmasıdır.

"Vatandaşlarımız bize görev verdi"
Vatandaşlarımız bu seçimlerde, DEVA Partisi'ne 'demokratik denetim' yapma görevini vermiştir. Bu görevi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz.

"TBMM çatısında çalışmaya ddevam edeceğiz"
DEVA Partisi, genel merkez kurullarıyla, TBMM çatısı altındaki temsiliyle ve geniş teşkilat yapısıyla hem yanlışlara işaret etmeye devam edecek, hem de doğrular konusundaki çalışmalarını, tavsiyelerini kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir.

"Anlık politikalar peşine düşmeyeceğiz"
Seçim sonuçlarından bizim de kendi payımıza çıkaracağımız dersler olacaktır. Partimizin yetkili kurullarıyla beraber kapsamlı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağız. Ancak biz, bu seçim sonuçlarına bakıp, kavgacı, popülist, anlık politikalar peşine düşmeyeceğiz.

"Biz buradayız, 'dur' diyecek kadar güçlüyüz"
Erdoğan ve irili ufaklı ortakları bu ülkeyi yönetemeyecek. Her alanda kötüye gidişin devamını göreceğiz. Çünkü, işi bilen, çalışkan, hakperest, dürüst kadroları kalmadı artık. Ancak biz buradayız her yanlışa dur diyecek kadar güçlüyüz.

"Toplumsal barışı biz inşa edeceğiz"
Her yanlışa dur diyecek güçlü bir muhalefetiz. Aylardır bu ülkenin yüzde 48'ine terörist diyenlere karşı bu ülkenin vatansever ve onurlu yurttaşlarının hakkını savunacak, bu ülkenin %48'inin kalbini kıranlara karşı toplumsal barışımızı inşa edecek insanlar bizleriz.

"Mücadeleye devam edeceğiz"
Sayın Kılıçdaroğlu'na oy veren dostlarım; mağlup değiliz. Biz, her birimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit ve onurlu vatandaşlarıyız. Vicdanınız rahat olsun, tarihin doğru tarafında yer aldık hep beraber. Hakça mücadele ettik. Mücadeleye de devam edeceğiz.

"Türkiye'yi kazanmak için çalışacağız"
Hep söylediğim gibi: Demokrasi emek ister. Demokrasi sabır ister. Demokrasi özen ister. Çok çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Seçim sonucu öyle olmuş, böyle olmuş, biz asıl Türkiye'yi kazanmak için çalışacağız."

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