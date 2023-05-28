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Ümit Özdağ: Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı ilk değerlendirmeyi yaptı. Ümit Özdağ, "CHP'den ilk telefon 18 Mayıs'ta geldi. İlk ziyaret 19 Mayıs'ta. 2. Ziyaret 22 Mayıs'ta yapıldı. 24 Mayıs'ta protokol imzalandı. Zafer Partisi'ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi" dedi. Özdağ, partisinin üzerine düşeni yaptığı görüşünü dile getirirken "Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecektir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 23:07, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 23:09
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Ümit Özdağ: Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir

Ümit Özdağ'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklaması şöyle:

CHP'den ilk telefon 18 Mayıs'ta geldi. İlk ziyaret 19 Mayıs'ta. 2. Ziyaret 22 Mayıs'ta yapıldı. 24 Mayıs'ta protokol imzalandı. Zafer Partisi'ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor.

"Zafer Partisi'ne davet ediyorum"
Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecektir. Artık ne küresel güçlerin ne Türk siyasetinin unsurlarının yok sayamayacağı bir Zafer Partisi gerçeği vardır. 21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk Milleti'nin zaferi için Zafer Partisi'ne davet ediyorum.

"Bu bir Pirus zaferidir"
Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensubu mücadele arkadaşlarım yokluklar içinde verdiğimiz bu mücadele sonunda Türk Milleti'nin Zafer'i ile taçlandıracağız.

Peki Pirus zaferi nedir?

Pirus zaferi, yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan bir zafer. Kazanılan zaferin verilen kayıplardan sonra anlamsız hale gelmesini ifade eder. MÖ 280 ve MÖ 279 yıllarında Grek kolonisi Tarentum Kralı Pirus Roma'ya saldırır ve ne pahasına olursa olsun savaşı kazanmak için her şeyini feda eder. Sonunda Pirus, savaşı kazanır; ancak 50 filin desteklediği ordusunun tamamını kaybeder. Savaşı kazanmıştır, ama yanında koskoca ordudan artakalan üç beş sefilden fazlası kalmamıştır. Pirus'un bu zaferin ardından "Tanrım, bir daha böyle bir zafer verme" dediği söylenir. Pirus Zaferi aslında yenilmeye mahküm galibiyetleri anlatmak için kullanılır. Bu olaya atfen, benzer şekilde kazanılan savaşlara Pirus zaferi denir.

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