Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 milyonun tamamı kazanmıştır

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre kazanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de halka hitap ediyor. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Türkiye'yi çok seviyoruz, bu millet sevilmez mi? Biz severiz, Kandil'dekiler sevmez, onların uzantıları sevmez. Ama biz severiz, işte şu andaki tablo sevgililerin tablosu, resmi rakam 320 bin kişi şu anda burada.

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Sizler Cumhur İttifakı'nı mahçup etmediniz, Cumhur İttifakı'nı yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük, gece gündüz demeden yürüdük. Sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Gerek 14 Mayıs'ta gerek 28 Mayıs'ta tercihini hangi partiden, hangi adaydan yana kullanmış olursa olsun yurt içinde ve yurt dışında sandık başına giderek iradesine sahip çıkan, her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Seçimin en sağlıklı şekilde yürümesi için görev yapan kamu personelini, müşahitleri, emniyet mensuplarını tebrik ediyorum. Çok partili siyasi hayatımızın en önemli seçimlerinden birinde milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanmıştır.

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Seçimin ilk turunda milletimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek yasamadaki tercihini zaten ortaya koymuştur. Bugün yapılan ikinci tur seçimlerinde milletimizin Cumhurbaşkanlığındaki tercihi de kesinleşmiştir. Bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleri ile milletimizin ta kendisidir. Biz her fırsatta kazandığımızda ülkemizde kimse kaybetmeyecek demiştik. Yine aynı şekilde biz kazandığımızda tek kaybeden ülkemizle ilgili kirli senaryoların sahipleri ile onların aparatları olan terör örgütleri ve tefeciler olacak demiştik. Ben hesap uzmanı değilim. Ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var.

'85 MİLYONUN TAMAMI KAZANDI'

Şimdi buradan aynı sözü bir kez daha veriyoruz. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları, çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Biz bu çağrıyı laf olsun diye değil tüm kalbimizle yapıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'nin gücü 85 milyonun hep beraber olmasından kaynaklanıyor.

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'YÜZDE 1 OY ALAN PARTİLERE 40 VEKİL VERDİ'

2018'de CHP vekil sayısı 146'ydı. Hesap yapıyoruz ya. 2023'te vekil sayısı 169. Gördüğünüz gibi bir artış var. Fakat burada kiralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil. Yüzde 1 oy alan partilere ne yaptı 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı nereye düştü 129'a. 146'dan 129'a hangisi büyük? 129 büyüktür diyemezsiniz, 146'dan 129'a bu milletvekilleri sayısını düşürene de herhalde haydi diyemezsiniz. Şimdi Kandil'dekilerle onları arkaya alıp video çekimi ile haydi diyebilirisiniz ama bu millet yutmuyor, yutmadı, 17 vekil düşmüş durumda.

'İKTİDARIMIZDA ADALET MÜLKÜN ESASIDIR'

Kardeşlerim ne diyordu, eğer Selo'yu dışarı çıkarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz diyordu. Benim sevgili milletim ne dedi? Çünkü milletim benim iyi biliyor. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo'dur. Adaletin hak ve hukukun egemen olduğu Türkiye'de sen 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın, hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bizim iktidarımızda adalet mülkün esasıdır, bu değiştirilemez.

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Menderes'in yeter söz milletindir diyerek yeni bir dönemin kapılarını açtığı 1950'den beri yaşadığımız tüm badirelerin gerisinde Türkiye'nin bu gücünün zayıflatılması vardır. Darbeler bunun için yapılmıştır. Koalisyonlar bunun için kurulmuş bunun için yıkılmıştır. Zenginliğimiz olan köken ve meşrep farklılıklarımız bunun için ayrışma sebebi haline dönüştürülmeye çalışılmıştır. Sahip olduğumuz muazzam ekonomik potansiyelin hayata geçmesi bunun için engellenmiştir.

'BUGÜN BÜYÜK TÜRKİYE HAYALİNİN GERÇEĞE DÖNÜŞME SÜRECİNİN BAŞLAMA GÜNÜDÜR'

Üzerimize giydirilen bize dar gelen deli gömlekleri içinde bizi yıllarca boğanların korkusu hep bugün müjdesini verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nın bir gün kapılarına dayanacağıdır. Bugün işte o gündür. Siz burada bugün onun için varsınız. Bugün Rahmetli Menderes'in uğruna canını verdiği demokrasi ve kalkınma hamlelerimizin en üst seviyeye ulaşma günüdür. Bugün rahmetli Özal'ın son nefesine kadar peşinde koştuğu büyük Türkiye hayalinin gerçeğe dönüşme sürecinin başlama günüdür.

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'SANDIKLAR KAPANDI TELEFON ZİNCİRLERİ AKMAYA BAŞLADI'

Bugün bizim 21 yıldır ülkemize kazandırdığımız eserlerin milletimize yaptığımız hizmetlerin üzerine Türkiye yüzyılının müjdesini verme günüdür. İşte bunu sizlerle yapıyoruz, sizlerle yaptık. Bugün hem kendi vatandaşlarımızın, hem de kendi geleceklerini bizimle birlikte gören dost ve kardeşlerimizin zafer ve şükür dualarının arşa ulaştığı gündür. Sandıklar kapandı telefon zincirleri akmaya başladı. Körfez'den İngiltere'ye ve Rusya'ya kadar hepsi tebriklerini bildirdiler. Yarın da yine bu tebriklerin devam edeceğini görüyoruz.

Kimlerin kimlerle beraber olduğunu gördünüz, terör örgütlerinden sapkın akımlara kimlerin karşımıza dikildiğini gördünüz, oynanan kirli oyunları gördünüz, buna rağmen ne oldu? Hamd olsun başaramadılar. Bu millet mayasının ne kadar sağlam, basiretinin ferasetinin ne kadar güçlü olduğunu yaşadığı her badirede tekrar tekrar ispatlamıştır. İşte bundan dolayıdır ki Türk milletinin asla zafiyetini yakalama, bulma gibi gayretin içerisine girenler yine kaybedecektir.

Son seçimler boyunca şahit olduklarımız bile milletimizin şu onurlu duruşunu göstermiştir. Milletimiz de aramızdaki muhabbet köprüsü böyle güçlü olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz mücadele, çözemeyeceğimiz, sorun yoktur. Rabbime beni böyle bir milletin evladı olarak dünyaya getirdiği için hamd ediyorum. Aziz milletim, değerli kardeşlerim seçimler bittiğine göre artık tüm vaktimizi ve enerjimizi çalışmaya, eser üretmeye, hizmet vermeye tamamıyla tahsis edeceğiz. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, insanlarımızı hayata bağlamak önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürecektir.

'ENFLASYON İNECEK'

Sadece kalbimiz değil elimizde hep deprem bölgesinin üzerinde olmaya devam edecektir. Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır. Bunları çözmek bizim için zor bir şey değil. Bunları başbakanlığım döneminde faizi 4.6'ya enflasyonu 6.2'ye indirerek ispatlayan biz değil miydik? Biz bu işi yaşadık, yaptık ama bunların böyle bir derdi var mı? Yok.

Faiz 8.5'e indirildi. Enflasyon da göreceksiniz o da inecek. Onlar bizimle yarışamaz. Onlar IMF'in kapısında nöbet tutarlar. Kardeşlerim. Bizler Davos'tan kopuşumuzu nasıl başlatmıştık? Davos'ta şu anda Babacan yanımdaydı o zaman ve Davos'ta IMF başkanı ile görüşüyoruz. O zaman bizim 23.5 milyar dolar borcumuz var. IMF Başkanı'na dedim ki sen taksitlerini alıyor musun, alıyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin siyasi kaderine sen müdahale edemezsin. Türkiye'nin başbakanı benim. Sen sadece taksitlerini alacaksın ne oldu? 2013'e kadar devam ettik, son taksidi ödedik ondan sonra bizim IMF ile ilişkimiz bitti. Biz buyuz. Ama bu CHP ne diyordu? Hala IMF'ten borç almanız lazım. O sizin işinizdir bizim değil. O gün bugün bakın 10 sene geçti biz IMF'ten borç almadık. O zaman Merkez Banka'mızın döviz rezervi 27.5 milyar dolardı. Bunlar ne yapıyor İngiltere'ye gidip yok 300 milyar dolar getirecekmiş onlar sana delikli kuruş vermezler, tefeci kime para vereceğini çok iyi bilir.

'GÜVEN VE İSTİKRAR ÇOK ÖNEMLİ'

Biz şimdi yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Güven ve istikrar bu iki kavram çok önemli, siyasette arkadaşlarımla bunu konuştum. Güven ve istikrar, bununla yola devam edeceğiz. Güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavram üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz. Sanayiden enerjiye her alanda giderek artan üretim gücümüzün sağladığı imkanları herkesi şaşırtacak yeni bir atılımın lokomotifi haline getireceğiz. Şu anda Karadeniz'de doğal gazı bulduk mu, 1 ay süreyle doğal gazı ücretsiz olarak verdik mi? 1 yıl boyunca da 25 metreküp doğal gazı biz Cumhurbaşkanlığının hediyesi olarak vatandaşlarımıza verme kararını açıkladık mı? Şimdi Gabar'de petrol çıktı. Çalışarak çıktı, daha önce orada bay bay Kemal'in dirsek temasında olduğu teröristlerin oralarda beton dökmeleri sebebiyle petrol çıkaramıyorduk, şimdi çıkardık.

'TERÖRLE MÜCADELE ARTACAK'

Güneyimizdeki güvenlik tehditlerinin, terör örgütleri ile yürüttüğümüz mücadeleyi artıracağız, siyasi ve diplomatik kanalları daha etkin işleteceğiz. Kısaca çok yönlü çalışmalarla sınırlarımızdan bunları da uzak tutmaya devam edeceğiz. Bay bay Kemal'in ortakları ne diyordu? Biz güneyimizdeki terör örgütleri ile beraber olacağız. Bununla kalmadılar, oralardaki petrol kaynaklarını bu teröristlerle paylaşmanın adımını attılar. Kamışlı bunlardan bir tanesidir. Koalisyon güçleri ile ortak hareket ettiler. Vatandaşlarımızın talebi olan sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerini bu politikanın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Biz milletimize yakışır yol ve yöntemlerle vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak görevimizdir. Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmesini sağladık. Şimdi Katar ile iş birliği yaptık yeni bir iskan projesi ile birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin dönüşünü temin edeceğiz.

'TÜRKİYE'NİN KONUMU DAHA DA GÜÇLENECEK'

Ülkemize asırlık kazanımlar sağladığımız alanlarda çıtayı daha yukarı taşıyacak adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin şartlarına ve gençlerimizin beklentilerine karşılık gelecek uygulamaları geliştirerek sürdüreceğiz, durmak yok aynı şekilde sağlıkta dünyanın örnek aldığı altyapımızı ve sigorta sistemini daha ileri taşıyacak ve yaygınlaştıracağız. Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaştırma ve enerjiye yürüttüğümüz yatırımları küresel düzeye taşıyarak Türkiye'nin konumunu daha da güçlendireceğiz. Sayın Putin Türkiye'nin yani Trakya'nın hub bölgesi olması konusunu bu tebrik mesajında yine tekrar etti. Onlarla bu adımı atacağız. Trakya bir hub olacak.

Sanayimizin bilhassa savunma sanayimizin marka değerini artıracağız. Tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren üretici gelirlerini artıran bir sistemi hayata geçireceğiz. Hizmetler sektörümüzün ana gelir kaynağı turizmde yakaladığımız ivmeyi sürdüreceğiz. Sosyal yardım ve destek sistemimizin milletimizin tek bir ferdinin bile kendisini sahipsiz hissetmeyeceği seviyeye getirene kadar geliştireceğiz.

İSTANBUL'UN FETHİ KUTLAMALARI

Önümüzdeki dönemin her anını Türkiye yüzyılına yakışır eser ve hizmetlerle değerlendireceğiz. Yarın 570'inci yıl dönümüne kavuşacağımız İstanbul'un fethi bir çağı açıp yeni bir çağı kapatmıştı. 570 yıl önce bu fetih İstanbul'umuzda kutlanacak. Ne mübarek komutan, ne mübarek asker, inşallah sizleri karşımda bu ecdadın torunları olarak görüyorum. Sizler ile iftihar ediyorum, sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum, inşallah bu seçimleri giriş kapısı olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı tarihe böyle bir dönüm noktası olarak geçecektir.

Dün Türkiye bize biz de Türkiye'ye ve milletimize emanetiz demiştik, emanete sahip çıktığınız için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kelimelere sığmayan sevginiz, coşkunuz, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere bu toprakları vatan yapmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. 15 Temmuz gecesi gazi mekanın önünde istiklalleri için gözlerini kırpmaya ölüme yürüyen şehitlerimizi kemal-i edeple anıyorum. Şehitlerimizin elden ele ulaştırdığı kutlu sancağın yere düşmeyeceğini bir kez daha gösterdiniz, rabbim hepinizden razı olsun. Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun.

Şehitlerimizin elden ele ulaştırdığı kutlu sancağın yere düşmeyeceğini bir kez daha gösterdiniz, rabbim hepinizden razı olsun. Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun. Sağ olun var olun Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.

Dün Türkiye bize biz de Türkiye'ye ve milletimize emanetiz demiştik, emanete sahip çıktığınız için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kelimelere sığmayan sevginiz, coşkunuz, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere bu toprakları vatan yapmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. 15 Temmuz gecesi gazi mekanın önünde istiklalleri için gözlerini kırpmaya ölüme yürüyen şehitlerimizi kemal-i edeple anıyorum. Şehitlerimizin elden ele ulaştırdığı kutlu sancağın yere düşmeyeceğini bir kez daha gösterdiniz, rabbim hepinizden razı olsun. Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun.

Şehitlerimizin elden ele ulaştırdığı kutlu sancağın yere düşmeyeceğini bir kez daha gösterdiniz, rabbim hepinizden razı olsun. Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun. Sağ olun var olun Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.