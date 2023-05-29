Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi'nde toplandı
Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonucunu değerlendirmek için toplandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 00:17, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 00:20
Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonucunu değerlendirmek için toplandı.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonucunun ardından, liderler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldı.
Liderler, toplantının ardından basına açıklama yapmadan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.