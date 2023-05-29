Yavaş ve İmamoğlu açıklama yapmadı

YSK seçim sonuçlarını açıkladı ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini belirtti.

28 Mayıs 2. tur seçimlerinde Erdoğan yüzde 52,16, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84 oy aldı

Başta Meral Akşener olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında bir çok lider Erdoğan'ı tebrik etti.

Ancak 2 aydır yoğun bir siyasi faaliyet yürüten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hiçbir açıklama yapmadı. İmamoğlu ve Yavaş 14 Mayıs akşamı yaptıkları "Kılıçdaroğlu 81 ilde önde" açıklamasının doğru çıkmaması nedeniyle büyük tepki toplamıştı