Yavaş ve İmamoğlu açıklama yapmadı
Seçim sonuçları belli olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir açıklama yapmadı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 00:21, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 00:23
YSK seçim sonuçlarını açıkladı ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini belirtti.
28 Mayıs 2. tur seçimlerinde Erdoğan yüzde 52,16, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84 oy aldı
Başta Meral Akşener olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında bir çok lider Erdoğan'ı tebrik etti.
Ancak 2 aydır yoğun bir siyasi faaliyet yürüten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hiçbir açıklama yapmadı. İmamoğlu ve Yavaş 14 Mayıs akşamı yaptıkları "Kılıçdaroğlu 81 ilde önde" açıklamasının doğru çıkmaması nedeniyle büyük tepki toplamıştı