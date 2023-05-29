Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posteri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstikbalin Yüzyılı tanıtım programında çekilen fotoğrafından hazırlanan dev poster 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta Ankara'daki TUSAŞ Tesisleri'nde düzenlenen İstikbalin Yüzyılı tanıtım programında çekilen pilot montlu fotoğrafı, vatandaşlar tarafından poster olarak hazırlanıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

"Yine Reis, Yeniden Reis" ifadelerinin bulunduğu poster, bir süre sonra bulunduğu yerden alındı.