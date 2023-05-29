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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı ABD basınında geniş yer buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu ve Erdoğan'ın seçim başarısı ABD basınında geniş yer buldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 07:22, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 07:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı ABD basınında geniş yer buldu

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu Amerikan basınında yakından takip edildi. Amerikan medyasının önde gelen haber sitelerinin manşetlerinde Türkiye'deki seçime ilişkin haberler yer aldı.

CNN, Türkiye'deki seçimi anlık takip etti. Türkiye'de gece geç saatlere kadar yapılan coşkulu kutlamalara yer veren CNN, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasına olan ilgiye dikkati çekti.

- Dünya liderlerinden Erdoğan'a gelen tebriklere yer verildi

Erdoğan'ın konuşmasında "birlik" vurgusu yaptığını kaydeden CNN, başta ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak olmak üzere dünya liderlerinden Erdoğan'a gelen tebrik mesajlarına da yer verdi.

Ülkenin en önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), seçimlere internet sitesinde ayrı bir sayfa ayırdı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadarki en büyük zorluğun ardından yeniden seçimi kazandı" başlığı ile verdiği haberinde NYT, "Türkiye'nin 20 yıldır en önemli siyasetçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin seçim otoritesine göre, muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağlup etti." ifadesine yer verdi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin internet sitesinde ise, "Ülkenin en uzun süre hizmet veren lideri, ikinci tur oylamada esas rakibini yendi." yorumu yapıldı.

- Dış politika öne çıktı

WSJ analizinde, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Jim (James) Jeffrey'nin "(Erdoğan) Baskı altındayken sakindir." ifadesine ve "Erdoğan'ın ne yaptığını bildiği, işin başında olduğu mesajını yansıttığı ve bunun çoğu seçmen gibi özellikle Türk seçmenin ilgisini çektiği" yorumuna yer verildi.

Washington Post gazetesindeki bir analizde, Erdoğan'ın, "birleşen bir muhalefet tarafından desteklenen bir adayın meydan okumasından sağ çıktığı" ifadesi kullanıldı.

Virginia merkezli Politico haber sitesinde, "Türkiye'nin Erdoğan'ı yine kazandı" başlığıyla verilen haberde, "Erdoğan, beş yıllık bir görev süresine daha başlarken, 85 milyonluk bu güçlü ülkede demokrasinin gelecekteki yönünü etkilemenin yanı sıra bölge ve ötesinde de siyaseti şekillendirme kapsamında güçlü bir konumda." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nde oynadığı önemli rolün, Erdoğan'ın uluslararası ilişkilerdeki etkisini vurguladığı ve Erdoğan'ın, "Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra dahi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkiler sürdüren NATO liderleri arasında nadir görülen bir isim" olduğu yazıldı.

Bloomberg, seçim sonuçlarına ilişkin haberinde, "Dış politikada Erdoğan'ın bir başka beş yılı muhtemelen, Türkiye'nin, ticaretten Ukrayna'daki savaşa kadar her konuda Doğu-Batı güç mücadelesinde bağımsızlığını savunmaya devam ettiğine şahitlik edecek." ifadesini kullandı.

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