Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı
"Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 07:41, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 07:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun."
Paylaşımda, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitabı sırasında çekilen fotoğraflar da yer aldı.