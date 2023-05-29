Meclis'in ekonomi ajandası hazır!



Birinci derecedeki bütün memurlara ek gösterge verilmesinden küçük esnaf ve tüccarın prim yükünün hafifletilmesine, ev kadınlarına sigorta desteğinden emeklilere refah payına kadar bir çok yeni adım hızlı bir şekilde yaşama geçirilecek.

Ekonomide, çalışma hayatında ve sosyal güvenlik alanında yasal düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri ile yaşama geçirilecek bazı önemli adımlar şöyle:

EKONOMİ EYLEM PLANI UYGULAMAYA GİRECEK

Ekonomi yönetimi değişirken, Ekim ayında 2024 bütçesi için hazırlıklar, ekonominin yol haritası Orta Vadeli Program çalışmaları tamamlanacak. Enflasyon ve cari açığın aşağı çekilmesi öncelikli gündem olacak. Yeni dönemde yatırımlar hızlanacak, ekonominin çarkları kapsayıcı büyüme ile dönmeye devam edecek.

3600 EK GÖSTERGENİN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge piyangosu da vuracak. Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.

Yapılacak düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak. Bu düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibariyle yaklaşık 2115 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 53 bin liradan başlayacak.



EMEKLİYE, MEMURA REFAH PAYI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesine yönelik çalışmayı tamamlayacak.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak. Daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.

Emekli zammı da, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Bugün 12 bin lira civarında olan en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkacak. Asgari ücret 500 dolar (10 bin lira) seviyesine çıkarılacak.

ESNAF, ÇİFTÇİNİN PRİM YÜKÜ DÜŞECEK

Yaklaşık 1 milyon küçük esnaf ile çiftçinin prim yükünü aşağı çekecek yasal düzenleme Meclis'e gelecek. Küçük esnafın emekliliği için gerekli gün sayısı 7200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek.

Esnafın gelirini de artıracak bu adımla emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek. Hangi sigorta kolundan olursa olsun 7200 günü tamamlayan emekli olabilecek.

BAKIM SİGORTASI YENİLENECEK

Pasif işgücü programlarının erişilebilirliğini güçlendirecek, işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartlarını kolaylaştırılacak. Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında aile kalmayacak. Evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak.

Uzun Dönemli Bakım Sigortası'na ilişkin yeni bir model oluşturulacak. Vatandaşın uzun dönemli bakımlarını garanti altına alabilmesini ve özellikle yaşlılık dönemlerinde rahat etmelerini sağlayacak modelle kişilerin belli oranlarda katılım yapacağı yeni bir sigorta sistemi uygulamaya alınacak.

AİLE DESTEK SİSTEMİ BAŞLAYACAK

Dar gelirli vatandaşlara nakdi sosyal yardım, evde bakım, gıda, giyim, barınma, şartlı eğitim sağlık destekleri olmak üzere 53 başlıkta sosyal destek sağlanırken, ilk defa gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçecek. Yeni dönemde her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlanırken gelişmiş ülkelerde uygulanan vatandaşlık maaşı sistemine geçilecek.

KİRACILARI KORUMA YASASI ÇIKACAK

Kiracıları korumak için geçen yıl uygulamaya alınan yüzde 25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak. Büyükşehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilecek.

Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak. Konutların yaşı, büyüklüğü, niteliğine göre bölge değeri belirlenecek

EV KADINLARINA EMEKLİLİK DESTEĞİ

Ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanacak, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek. Ev kadınlarının emekliliğini desteklemek amacıyla isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak.

En düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 3 bin 218 liralık priminin 1609 lirasını devlet verecek. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

ÖZEL SİGORTA PROGRAMLARI OLUŞTURULACAK

Bütün çalışanlara kaliteli, güvenceli çalışma hayatı sözü verilirken, pasif işgücü programlarına erişme imkanları artırılacak. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak, sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak.

HAZAL ATEŞ