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Gözler seçim sonrası yeni kabinede

Cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanmasının ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Erdoğan'ın milletvekili seçilmiş sadece 3 isimle yoluna devam edebileceği konuşuluyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 08:34, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 08:36
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Gözler seçim sonrası yeni kabinede

YSK'nin milletvekili kesin sonuçlarını 1-2 gün içinde açıklaması bekleniyor. Kesin sonuçların ilanını takip eden 3'üncü gün Meclis Genel Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirilecek. Bu durumda sonuçlar 29 Mayıs'ta ilan edilirse Meclis, 1 Haziran Perşembe günü toplanacak.

28. Yasama Dönemi Meclis'ini yeni başkanı seçilene kadar en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "geçici Meclis Başkanı" olarak yönetecek. Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından Meclis Başkanlığı seçim takvimi işlemeye başlayacak.

Kulislerde Meclis Başkanlığı için Ankara Milletvekili seçilen Fuat Oktay, Şanlıurfa Milletvekili seçilen Bekir Bozdağ ve İstanbul Milletvekili seçilen Numan Kurtulmuş'un adı geçiyor.

Cumhurbaşkanı Meclis'te yemin edecek

Meclis, milletvekillerinin yeminin ardından Cumhurbaşkanı ve kabinesinin yeminine hazırlanacak. Seçim takvimine göre YSK 1 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonucunu açıklayacak ve sonucu Meclis'e gönderecek. Cumhurbaşkanı seçim kanununa göre, bu tarihten itibaren 3 gün içinde 13'üncü Cumhurbaşkanı Meclis'te yemin edecek.

Bu takvime göre de yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en geç 4 Haziran'da yemin etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanınca atanan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların da, cumhurbaşkanından bir gün sonra Meclis kürsüsüne çıkarak yemin edeceği kaydediliyor.

Sadece 3 ismin adı geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Sağlık ile Kültür ve Turizm bakanları hariç 15 bakan milletvekili oldu. Erdoğan'ın milletvekili seçilmiş sadece 3 isimle yoluna devam edebileceği konuşuluyor. Bu isimler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olarak sıralanıyor. Erdoğan'ın 3 dönem kuralı nedeniyle milletvekili adayı gösterilmeyen parti kadrolarından bazı isimleri de kabineye alabileceği konuşuluyor.

Meclis'te toplamda 16 parti temsil edilecek

28. Dönem Meclisi'nde Cumhur İttifakı 322, Millet İttifakı 212 milletvekili çıkardı. Meclis'te AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti, MHP, İYİ Parti'nin yer aldığı 5 grup olacak. Ayrıca AK Parti listelerinden seçime giren DSP ve HÜDA PAR vekilleri, CHP listelerinden seçime giren DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DP ve TDH vekilleri, Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giren EMEP ve TÖP vekilleri ile Yeniden Refah Partisi ve TİP milletvekilleri ile Meclis'te toplamda 16 parti temsil edilmiş olacak

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