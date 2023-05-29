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Seçim sonrası Meclis'te süreç nasıl işleyecek?

Seçim süreci geride kalırken gözler Meclis ve yeni kabinede. Yüksek Seçim Kurulu'nun 28. Dönem Milletvekili Kesin Sonuçlarını ilan etmesini takip eden 3'üncü gün Meclis Genel Kurulu toplanacak. İlk birleşimde milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak. Yemin törenini takip eden 10 günlük süreçte ise 28'inci Dönem Meclis Başkanı yapılacak seçimle belirlenecek. Yeni kabinenin ise milletvekili yemin töreni öncesi belli olması bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 09:25, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 10:15
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Seçim sonrası Meclis'te süreç nasıl işleyecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem Yüksek Seçim Kurulu'nun Milletvekili Kesin sonuçlarını açıklamasıyla başlayacak.

YSK'nın kesin sonuçları ilan etmesini takip eden üçüncü gün Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te çağrısız toplanacak.

YSK'nın kesin sonuçları önümüzdeki bir iki gün içinde açıklaması bekleniyor.

Bu çerçevede Meclis Genel Kurulu'nun ise 1 ya da 2 Haziran tarihleri arasında toplanması öngörülüyor.

GENEL KURULU BAHÇELİ YÖNETECEK

Meclis Genel Kurulu'nun 28'inci dönem ilk birleşimini iç tüzük gereği en yaşlı üye yönetecek. O isim de 1 Ocak 1948 doğumlu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olacak.

Geçici Meclis Başkanı sıfatıyla Genel Kurul'da ilk yemini de Devlet Bahçeli edecek. Bahçeli'nin ardından ise milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabetik sırasına göre sırayla ant içecek.

Ant sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde Genel Kurul'da geleneksel olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Milletvekilleri yemin etmelerinin ardından resmen göreve başlamış olacak.

Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekiller, katıldıkları ilk birleşimde yemin edecekler. İmtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatlarından kaynaklanan haklardan yararlanamayacaklar.

YEMİNİN ARDINDAN MECLİS BAŞKANI SEÇİLECEK

Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimlerine çevrilecek. Yemin törenini takip eden 5 gün içinde aday olacak isimler Meclis Başkanlık Divanı'na başvuruda bulunacak. Başvuru süresinin sona ermesini takip eden 5'inci gün ise Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.

Gizli oylamayla yapılacak seçim üç turdan oluşacak. İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy aranacak. İlk iki turda gerekli oya ulaşılamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluğu yani 301 oyu alan Meclis Başkanı seçilecek. Yeni seçilen Meclis Başkanı 2 yıl boyunca bu görevi üstlenecek.

YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK?

Yaşanan bu süreçte gözler yeni kabinede olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da aralarında bulunduğu tüm kabine üyeleri milletvekili oldu.

Kabine üyelerinin görevleri Meclis Genel Kurulu'nda yemin etmelerinin ardından sona erecek. Bu nedenle yeni kabinenin milletvekili yemin töreninden önce oluşması bekleniyor.

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