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Süper Lig'de 36. haftada şampiyon yarın belli olabilir

Ligin 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacak Galatasaray, kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek- Konuk edeceği Trabzonspor'a yenilmesi halinde Bitexen Giresunspor'un diğer maçların sonucuna göre düşme ihtimali bulunuyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 09:35, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 09:37
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Süper Lig'de 36. haftada şampiyon yarın belli olabilir

Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak 36. hafta maçlarının ardından şampiyon belli olabilir.

Son 3 haftasına girilen Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı, yarın yapılacak. Müsabakaların hepsinde başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak.

Matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Beşiktaş, 36. haftayı maç yapmadan geçirecek.

Gaziantep FK'yi konuk etmesi gereken Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkması gereken HangiKredi Ümraniyespor, rakiplerinin ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılacak.

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın müsabaka programı şöyle:

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)

MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

Bitexen Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Kırbıyık Holding)

Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor (Sivas 4 Eylül)

VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

- Galatasaray, şampiyonluğa çok yakın

Şampiyonluk için Fenerbahçe ile yarışan lider Galatasaray, MKE Ankaragücü müsabakasıyla şampiyonluğunu ilan edebilir.

Haftaya sarı-lacivertlilerin 5 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, başkent deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda diğer müsabakaların sonucuna bakmadan şampiyon olacak.

Galatasaray, puan kaybetmesi halinde ise Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk düğümü 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çözülecek.

- Ligde kalma mücadelesi

Süper Lig'de kalma yarışında da kritik bir dönemece giriliyor.

Lige veda edecek ikinci ve son takım da belli olabilir.

Düşme hattında, ligden çekilen Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ile düşmesi kesinleşen HangiKredi Ümraniyespor'un ardından en az puana sahip olan Bitexen Giresunspor en kritik konumda.

Kalan 3 haftada birer hükmen galibiyeti kesin olan Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbulspor daha avantajlı durumdayken bir maçı fazla olan Demir Grup Sivasspor da ciddi tehlike yaşıyor.

Ligde 10. sırada bulunan Corendon Alanyaspor, 11. sıradaki Kasımpaşa ve 12. sıradaki MKE Ankaragücü, puan farkından dolayı nispeten rahat durumda. Ancak kalan haftalarda alınacak skorlara göre bu takımların matematiksel olarak düşme ihtimali bulunuyor.

Giresun temsilcisi, 36. haftada konuk edeceği Trabzonspor'a mağlup olması durumunda diğer maçların sonucuna göre lige veda edebilir.

- Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. GALATASARAY33254473264779
2. FENERBAHÇE33235582394374
3. BEŞİKTAŞ34228470313974
4. ADANA DEMİRSPOR33189670412963
5. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR331581045341153
6. TRABZONSPOR33156125448651
7. ARABAM.COM KONYASPOR33121384536949
8. YUKATEL KAYSERİSPOR33154145457-349
9. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK331111116962744
10. CORENDON ALANYASPOR34118155262-1041
11. KASIMPAŞA33117154052-1240
12. MKE ANKARAGÜCÜ33116164047-739
13. FRAPORT TAV ANTALYASPOR33108154351-838
14. DEMİR GRUP SİVASSPOR34107174453-937
15. İSTANBULSPOR33105184061-2135
16. BITEXEN GİRESUNSPOR33810153756-1934
17. HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR3369184459-1527
18. GAZİANTEP FK3367203163-3225
19. ATAKAŞ HATAYSPOR3365221974-5523

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