Benzine bir zam daha bekleniyor
Benzinde 30 Mayıs salı gününden geçerli olmak üzere 66 kuruşluk zam bekleniyor. Benzine en son 23 Mayıs salı günü 76 kuruşluk zam gelmişti.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 09:59, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 10:23
Benzinde 30 Mayıs Salı gününden geçerli olmak üzere 66 kuruşluk zam bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzine en son 23 Mayıs salı günü 76 kuruşluk zam gelmişti. Zamla birlikte benzinin fiyatı yeniden 20 lirayı geçmişti.
Güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle:
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 20,52 TL
Motorin fiyatı: 19,34 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 20,58 TL
Motorin fiyatı: 19,39 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 20,94 TL
Motorin fiyatı: 19,75 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 20,93 TL
Motorin fiyatı: 19,83 TL