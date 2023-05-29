Altının gram fiyatı 1.255 lira seviyesinden işlem görüyor

ABD'de borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.970 ve 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Küresel piyasalarda ABD'deki borç limiti krizinde taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığına yönelik açıklamalar risk iştahını artırırken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin fiyatlamalar yatırımcıların odağında yer alıyor.

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