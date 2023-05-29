Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar S.Y, R.A, AT. ve D.T. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğu, FETÖ iltisakları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu ifade etti.

Mütalaasında S.Y'nin askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imam" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü de belirten savcı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık S.Y'yi 7 yıl 6 ay, R.A'yı da etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

A.T. ve D.T'nin ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine hükmeden mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.