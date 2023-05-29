Ekrem İmamoğlu'ndan seçimin ardından ilk açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasının ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesapları üzerinden yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini hiç anmayan İmamoğlu, değişim mesajı verip "Bana güvenin" çağrısı yaptı. İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Bu sonuçların güzel ülkemize hayırlar getirmesini elbette temenni ediyorum. Türkiye'nin şimdi hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır.

- Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunun farkındayım. Sakın ama sakın umutsuzluğa kapılmayın.

- Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Bundan sonra bütün gönülleri fethetmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Benzer hayal kırıklığı 5 yıl önce de...

- Benzer bir hayal kırıklığı 5 yıl önce de yaşanmıştı. Sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Yolumuz uzun, gençliğimiz var. Bana inanın, her şey çok güzel olacak.

- Aynı şeyleri yaparak başka sonuç beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız.

- Bugün İstanbul'un 570. fetih yıl dönümü. İstanbul'un fethini kutlamak için tüm İstanbulluları bu akşam Maltepe Etkinlik Alanına bekliyorum. Bana inanın. Bana güvenin her şey çok güzel olacak.