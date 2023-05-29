Tokat'ta dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
Tokat'ta metruk binada çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 10:52, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 10:53
Soğukpınar Mahallesi Behzat Bulvarı'ndaki metruk binada sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangına müdahale eden itfaiye eri Sezai Aytekin (55) dumandan etkilendi.
Aytekin, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.