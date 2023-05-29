Seçim zaferini kutlamak isterken kendini vurdu
Trabzon'un Sürmene ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak isteyen bir kişi silahını ateşlemek isterken silahının tutukluk yapması üzerine kendini vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 11:03, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 11:22
İçenin Yeniay mahallesinde Yakup Hendemoğlu (71), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası kutlama yapmak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu. Silahtan çıkan kurşun Hendemoğlu'nun karnından ağır yaralanmasına neden oldu.
Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, ardından Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.