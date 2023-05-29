Tatilcilere sosyal mecralardaki aldatıcı ilanlara 'şüpheyle yaklaşın' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il
Seçim zaferini kutlamak isterken kendini vurdu
Seçim zaferini kutlamak isterken kendini vurdu
Ekrem İmamoğlu'ndan seçimin ardından ilk açıklama geldi
Ekrem İmamoğlu'ndan seçimin ardından ilk açıklama geldi
Benzine bir zam daha bekleniyor
Benzine bir zam daha bekleniyor
Tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Gözler seçim sonrası yeni kabinede
Gözler seçim sonrası yeni kabinede
Piyasada seçim sonuçlarına ilk tepki
Piyasada seçim sonuçlarına ilk tepki
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü
Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü
Meclis'in ekonomi ajandası hazır!
Meclis'in ekonomi ajandası hazır!
Ümit Özdağ'ın desteği HDP'li seçmeni kaçırdı
Ümit Özdağ'ın desteği HDP'li seçmeni kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 milyonun tamamı kazanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 milyonun tamamı kazanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başlasın Türkiye Yüzyılı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başlasın Türkiye Yüzyılı
YSK: Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi
YSK: Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız!
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız!
Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 7 il
Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 7 il
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 11 ilde oy kaybetti
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 11 ilde oy kaybetti
Cumhurbaşkanı Seçiminde deprem bölgesinde son durum
Cumhurbaşkanı Seçiminde deprem bölgesinde son durum
Siverek'teki kutlamalarda kurşun isabet eden 1 kişi yaralandı
Siverek'teki kutlamalarda kurşun isabet eden 1 kişi yaralandı
Erdoğan: Bunlar LGBT'ci
Erdoğan: Bunlar LGBT'ci
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik mesajları
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci tur: YSK son verileri paylaştı
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci tur: YSK son verileri paylaştı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Telaşa gerek yok, veriler açık
AK Parti Sözcüsü Çelik: Telaşa gerek yok, veriler açık
YSK Başkanı: Sistemlerimize şimdiye kadar %25 veri akışı oldu
YSK Başkanı: Sistemlerimize şimdiye kadar %25 veri akışı oldu
Bakan Nebati'nin sandığından Erdoğan çıktı
Bakan Nebati'nin sandığından Erdoğan çıktı
Bakan Kirişci'nin sandığından Erdoğan çıktı
Bakan Kirişci'nin sandığından Erdoğan çıktı
Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kendisi aldı
Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kendisi aldı
YSK Başkan Yener açıkladı... Saat 18.15'te yayın yasağı kalktı
YSK Başkan Yener açıkladı... Saat 18.15'te yayın yasağı kalktı
YSK Başkanı: Kurulumuza yansıyan herhangi bir olumsuz durum olmadı
YSK Başkanı: Kurulumuza yansıyan herhangi bir olumsuz durum olmadı
Erdoğan: Şimdi milletimizin iradesini son ana kadar koruma vakti!
Erdoğan: Şimdi milletimizin iradesini son ana kadar koruma vakti!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tatilcilere sosyal mecralardaki aldatıcı ilanlara 'şüpheyle yaklaşın' uyarısı

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili avukat İbrahim Güllü:- "Tüketicilerimiz planladıkları tatiller için güvenilir sitelerden, şirket ve acentelerden rezervasyon yaptırmalı"- "Piyasa şartları belli, tüketicimiz bile bile kendini kandırmasın. Çok uygun fiyatlı ilanlara tereddüt ve şüpheyle yaklaşılmasında fayda var"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 11:24, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 11:26
Yazdır
Tatilcilere sosyal mecralardaki aldatıcı ilanlara 'şüpheyle yaklaşın' uyarısı

- Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili avukat İbrahim Güllü, özellikle sosyal medya platformlarında görülen tatil ilanlarına şüpheyle yaklaşılması ve dolandırıcılık olaylarına karşı rezervasyonların resmi siteler üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.

Güllü, AA muhabirine, özellikle son yıllarda tatil üzerinden dolandırıcılık olaylarının arttığını, bu nedenle tüketicilerin rezervasyonlarını ciddi bir araştırmanın ardından yapmaları gerektiğini söyledi.

Yapılan rezervasyonlarda sitelerin güvenilirliğinin önemine dikkati çeken Güllü, "Tüketicilerimiz planladıkları tatiller için güvenilir sitelerden, şirket ve acentelerden rezervasyon yaptırmalı. Bu noktada şirket ve acentelerin güvenilirliğini Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nden araştırabilir, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden böyle bir tesisin olup olmadığını kod sorgulama yöntemiyle öğrenebilirler. İnternet sitelerinin güvenilir olup olmadığını da site uzantısından kontrol etmeliler ayrıca firmalarla ilgili sosyal ağlarda herhangi bir şikayetin olup olmadığını kontrol etmekte fayda var." diye konuştu.

- "Mümkünse hizmeti aldıktan sonra ödeme yapılması en sağlıklı yöntem"

Sosyal ağlarda bazı sitelerin öncelikli olarak listelendiğini hatırlatan Güllü, reklam karşılığı ön plana çıkan firmaların güvenilirliğine şüpheyle bakıldığını dile getirdi.

Güllü, sahte tatil rezervasyonları nedeniyle çok sayıda şikayet aldıklarını ve vatandaşların maddi kayıplar yaşadığını belirterek, "Mümkünse hizmeti aldıktan sonra ödeme yapılması en sağlıklı yöntem. Hizmet almadan ödeme yaptığınız takdirde firmada bir sıkıntı varsa, tatil yapmadıysanız ya da vadedildiği gibi bir tatil değilse hatalı bir ödeme söz konusu olacak. Dolayısıyla tüm ödemeler banka üzerinden ve mümkünse hizmet sonrasında yapılırsa, mümkün değilse de bir kısmı hizmet sonrasına bırakılırsa daha sağlıklı olur." ifadelerini kullandı.

- "Tüketicimiz bile bile kendini kandırmasın"

Özellikle tüketicileri sosyal medya platformlarında gördükleri tatil ilanları konusunda uyaran Güllü, şöyle konuştu:

"Bir mal ve hizmetin belli bir değeri vardır. Eğer piyasa şartlarının çok altında sunulan bir hizmet varsa mutlaka sıkıntı vardır ya da vadedilen şekilde bir hizmet alamayacağınız bellidir. Piyasa şartları belli, tüketicimiz bile bile kendini kandırmasın. Çok uygun fiyatlı ilanlara tereddüt ve şüpheyle yaklaşılmasında fayda var. Özellikle sosyal medya platformlarında alışveriş yapılan işletmelerin çoğunda bu sahteciliği, dolandırma ve kandırmayı görüyoruz. Sosyal ağlardan ziyade web ve ticari siteler üzerinden alışverişi ve hizmet alımını tercih etmeliyiz."

Güllü, sorun yaşanması durumunda 66 bin liralık mağduriyete kadar tüketici hakem heyetlerine gidilebileceğini, daha yüksek miktardaki ödemeler için tüketici mahkemelerine başvuruda bulunulabileceğini kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber