Sivas'ta öküzün saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti
Sivas'ın Suşehri ilçesinde öküzün boynuz darbeleriyle yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 11:26, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 11:27
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çitlice köyünde hayvancılıkla uğraşan Selahattin Akyel (57), ahırda bulunan hayvanlarını yaylım için dışarı çıkardı.
Köye yakın yerde hayvanlarını otlattığı sırada bir öküzün saldırısına uğrayan Akyel, boynuz darbeleriyle ağır yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.