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Dolar günü 20,09 TL'den tamamladı

Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 20,09 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 17:42, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 17:44
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Dolar günü 20,09 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları19,999020,000020,092020,0930
Avro21,467021,468021,515021,5160
Sterlin26,415026,549025,401025,5290
İsviçre Frangı23,632023,750022,764022,8780
ANKARA
ABD Doları19,969020,049020,062020,1420
Avro21,427021,507021,475021,5550
Sterlin26,355026,565025,341025,5510

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