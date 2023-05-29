Dolar günü 20,09 TL'den tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 20,09 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 17:42, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 17:44
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,9990
|20,0000
|20,0920
|20,0930
|Avro
|21,4670
|21,4680
|21,5150
|21,5160
|Sterlin
|26,4150
|26,5490
|25,4010
|25,5290
|İsviçre Frangı
|23,6320
|23,7500
|22,7640
|22,8780
|ANKARA
|ABD Doları
|19,9690
|20,0490
|20,0620
|20,1420
|Avro
|21,4270
|21,5070
|21,4750
|21,5550
|Sterlin
|26,3550
|26,5650
|25,3410
|25,5510