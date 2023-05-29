Fatih'te kutlama sırasında havai fişek kazası

Fatih'te seçim kutlaması yapanlar arasındaki bir grup genç havai fişek atmak istedi. Gruptaki bir kişi havaya kaldırdığı bataryayı yere düşürünce havai fişekler kalabalığın arasında peşi sıra patlamaya başladı. Panik dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Onlarca kişi sağa sola kaçıştı. Şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

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