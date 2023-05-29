Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada baba öldü, kızı yaralandı

Gökçebey Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen H.K. yaşamını yitirdi. A.K'nin ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

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