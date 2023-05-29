Türkiye Kamu-Sen'den Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin açıklama

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Talip Geylan, seçimlerin geride kaldığını belirterek, "Şimdi her birimize düşen öncelikli vazife, el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde 21. yüzyılı Türk asrı kılacak yeni ufuklara omuz vermektir." değerlendirmesinde bulundu.

Geylan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin bir kez daha dünyaya demokrasi dersi verdiğini, yüksek katılım oranıyla gerçekleştirilen seçimlerin büyük bir olgunluk içerisinde tamamlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin teveccühü ile yeniden cumhurbaşkanı olduğuna işaret eden Geylan, şu ifadeleri kullandı:

"Artık seçim geride kalmıştır. Şimdi her birimize düşen öncelikli vazife, el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde 21. yüzyılı Türk asrı kılacak yeni ufuklara omuz vermektir. Tarihte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de Türk devleti büyüdükçe Türk dünyasının güçlenmesine, gönül coğrafyamızın sükunetine ve insanlığın huzur ve barışına daha büyük hizmetlere vesile olacaktır."