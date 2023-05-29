İçişleri Bakanı Soylu, Fatih Sultan Mehmet Türbesini ziyaret etti

İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Camii'nin haziresindeki Fatih Sultan Mehmet ve eşi Gülbahar Hatun'un türbelerini ziyaret etti.

Erbaş'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu türbe ziyaretinde dua edildi.

İçişleri Bakanı Soylu, ziyaretin ardından basın mensuplarına, fethin 570. yıl dönümü münasebetiyle sabah namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldıklarını, şimdi de Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyarete geldiklerini ve dua ettiklerini söyledi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin soru üzerine de şunları dile getirdi:

"Bugün de yine o büyük komutanın huzurundayız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzurundayız. Hem Fatih Sultan Mehmet Han'ı hem o fethi gerçekleştiren bütün ecdadımıza, aynı zamanda fethin manevi komutanı Akşemseddin Hazretlerine ve huzurunda bulunduğumuz Eyüp Sultan Hazretlerine dua ettik. Allah'a şükürler olsun. Her şey için söylenecek tek cümle budur. Milletimiz var olsun."