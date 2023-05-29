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Pirus zaferi nedir?

Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini değerlendirirken, "Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu zafer, bir Pirus zaferidir. Yani kazanırken aslında mağlup olmuştur. Başka bir deyişle, umutsuzluğa yer yok" şeklinde ifadeler kullandı. Peki Pirus zaferi nedir?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 13:43, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 13:56
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Pirus zaferi nedir?

Pirus zaferi, Büyük İskender'in hükümdarlığı döneminde gerçekleşen ve Makedon İmparatorluğu ile Pers İmparatorluğu arasındaki önemli bir askeri çatışmadır. Bu zafer, Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'nu yenerek Asya'yı fethetme hedefine önemli bir adım attığı bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

Pirus zaferi, MÖ 331 yılında gerçekleşti. Büyük İskender, Pers Kralı III. Darius'un ordusuyla Gaugamela Savaşı olarak bilinen bu çatışmada karşı karşıya geldi. Savaş, Mezopotamya'da, günümüzdeki Irak'ın kuzeyinde yer alan Gaugamela yakınlarında gerçekleşti.

Büyük İskender'in ordusu, Pers İmparatorluğu'nun daha büyük ve sayıca üstün güçlerine karşı savaştı. Makedon ordusu, taktiksel üstünlüğü ve disiplinli birlikleri sayesinde zafer elde etti. Savaş, Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Persopolis'e doğru ilerleyişini hızlandırdı ve ardından Pers İmparatorluğu'nun çöküşünü hızlandıran bir dizi olayı tetikledi.

Pirus zaferi, Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'nu yıkması ve kendi imparatorluğunu kurması yolunda önemli bir kilometre taşı oldu. Bu zafer, Büyük İskender'in askeri dehasını ve ordusunun disiplinini vurgulayan bir örnek olarak tarihte önemli bir yer tutar. Aynı zamanda Pers İmparatorluğu'nun sonunu hazırlayan bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve Batı Asya'da Helenistik kültürün yayılmasına yol açan sürecin bir parçasıdır.

Ümit Özdağ: Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir

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