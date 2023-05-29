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Mehmet Şimşek kabinede olacak mı? İbrahim Kalın'dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yeni Kabineye ilişkin açıklamalarda bulunarak "Yemin töreni ve kabine gelişmeleri Cuma günü olabilir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 13:54, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 14:00
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Mehmet Şimşek kabinede olacak mı? İbrahim Kalın'dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kalın'ın açıklamalarına göre takvim Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklayacağı tarih ve kesin seçim sonuçlarına bağlı olarak işleyecek. YSK'nın milletvekili kesin sonuçlarını ne zaman açıklanacağı şu an için bilinmiyor. Yine cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının açıklanması bu hafta bekleniyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra yemin süreci başlıyor. Sonrasında takvim devam edecek. Cumhurbaşkanı'nın yemin ettiği günün akşamı yemek daveti olacak. Büyük bir katılımla göreve başlama töreni olacak.

KABİNE'NİN ŞEKİLLENMESİ

Kabine'nin nasıl işleyeceğine dair de bir çerçeve çizen Kalın, "İsim kompozisyonu her şekilde olabilir. Yeni millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti. Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey (Şimşek) bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'IN İLK ZİYARETİ NEREYE OLACAK?

"Erdoğan'ın ilk ziyareti nereye olacak?" sorusuna da yanıt veren Kalın, "Bu perşembe günü Moldova'da bir toplantı var. Katılması durumunda AB artı 20 kadar daha ülke davetli. Oradaki liderlerle bir görüşmesi söz konusu olabilir. Gitmeme yönünde bir karar olursa, Kıbrıs ve Azerbaycan'a ziyaretlerimiz olacak" dedi.

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