Türkiye ve Yunanistan'dan Ege'de tansiyonu düşüren adımlar

İstanbul'da 1,4 milyon kişi ikinci turda sandığa gitmedi
İstanbul'da 1,4 milyon kişi ikinci turda sandığa gitmedi
Erdoğan, 2002'den beri girdiği bütün seçimleri kazandı
Erdoğan, 2002'den beri girdiği bütün seçimleri kazandı
'Kabinede büyük revizyon olacak'
'Kabinede büyük revizyon olacak'
Trabzon'da 'silahlı' seçim kutlamaları: 1 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı
Trabzon'da 'silahlı' seçim kutlamaları: 1 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı
Emekliye ve memura verilen zam vaadi gerçekleştirilecek mi?
Emekliye ve memura verilen zam vaadi gerçekleştirilecek mi?
Mehmet Şimşek kabinede olacak mı? İbrahim Kalın'dan açıklama geldi
Mehmet Şimşek kabinede olacak mı? İbrahim Kalın'dan açıklama geldi
'Gelecek dönemde ekonomiye duyulan güven perçinlenecek'
'Gelecek dönemde ekonomiye duyulan güven perçinlenecek'
Fatih'te kutlama sırasında havai fişek kazası
Fatih'te kutlama sırasında havai fişek kazası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il
Seçim zaferini kutlamak isterken kendini vurdu
Seçim zaferini kutlamak isterken kendini vurdu
Benzine bir zam daha bekleniyor
Benzine bir zam daha bekleniyor
Ekrem İmamoğlu'ndan seçimin ardından ilk açıklama geldi
Ekrem İmamoğlu'ndan seçimin ardından ilk açıklama geldi
Tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Gözler seçim sonrası yeni kabinede
Gözler seçim sonrası yeni kabinede
Piyasada seçim sonuçlarına ilk tepki
Piyasada seçim sonuçlarına ilk tepki
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü
Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü
Meclis'in ekonomi ajandası hazır!
Meclis'in ekonomi ajandası hazır!
Ümit Özdağ'ın desteği HDP'li seçmeni kaçırdı
Ümit Özdağ'ın desteği HDP'li seçmeni kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 milyonun tamamı kazanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 milyonun tamamı kazanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başlasın Türkiye Yüzyılı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başlasın Türkiye Yüzyılı
YSK: Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi
YSK: Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız!
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız!
Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 7 il
Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 7 il
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 11 ilde oy kaybetti
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 11 ilde oy kaybetti
Cumhurbaşkanı Seçiminde deprem bölgesinde son durum
Cumhurbaşkanı Seçiminde deprem bölgesinde son durum
Siverek'teki kutlamalarda kurşun isabet eden 1 kişi yaralandı
Siverek'teki kutlamalarda kurşun isabet eden 1 kişi yaralandı
Erdoğan: Bunlar LGBT'ci
Erdoğan: Bunlar LGBT'ci
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik mesajları
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci tur: YSK son verileri paylaştı
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci tur: YSK son verileri paylaştı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye ve Yunanistan'dan Ege'de tansiyonu düşüren adımlar

Yunanistan, her sene gerçekleştirdiği Kataigis Tatbikatı yerine küçük çaplı bir eğitim yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri de Denizkurdu Tatbikatı'nın yerine taktik eğitimler gerçekleştirecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 14:26, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 14:27
Yazdır
Türkiye ve Yunanistan'dan Ege'de tansiyonu düşüren adımlar

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin pozitif gündemle geliştirilmesine yönelik karşılıklı önemli birer adım daha atıldı. Yunanistan, her sene gerçekleştirdiği Kataigis Tatbikatı'nın yerine küçük çaplı bir eğitim yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri de Denizkurdu Tatbikatı'nın yerine taktik eğitimler gerçekleştirecek.

Türkiye'deki 6 Şubat depremleri ile Yunanistan'daki tren kazasının ardından iki ülke ilişkilerinde başlayan olumlu havanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan tarafından her yıl tüm Ege Denizi'ni kapsayacak şekilde mayıs-haziran döneminde gerçekleştirilen Kataigis Tatbikatı yerine bu yıl eğitim standartlarını idameye yönelik küçük çaplı faaliyetler yerine getirildi.

Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı da Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı faaliyetlerinde düzenlemeye gitti.

Her sene haziran ayının ilk haftasında su üstü gemileri, denizaltılar, insanlı ve insansız hava araçları dahil 200'ün üzerinde unsurla binlerce personelin katıldığı Denizkurdu Tatbikatı yerine uluslararası ilişkiler ve mütekabiliyet ilkeleri doğrultusunda taktik eğitimler gerçekleştirilecek.

- Tansiyonu düşüren adımlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmelere yönelik yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye'nin hiçbir komşusuna karşı saldırgan tutum içinde olmadığını belirterek, "Uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog ve barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesinden yanayız. Ege Denizi dostluk denizi olsun, zenginlikleri adil şekilde iki tarafın insanları paylaşsın, güven içinde, mutlu müreffeh şekilde yaşasınlar diyoruz. İki ülke arasında turizm döneminde tatbikatların yapılmamasına yönelik moratoryum var. Bunu genişletmeye hazırız." açıklamalarında bulunmuştu.

Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından Bakan Akar'ın daveti üzerine nisan ayının başında Hatay'ı ziyaret etmiş, iki bakanın deprem bölgesindeki görüşmesinin ardından, iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığı açıklanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber