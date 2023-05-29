'Kabinede büyük revizyon olacak'

'Yeni Kabine Cuma günü açıklanacak. Milletvekili listelerinde olduğu gibi büyük revizyon olacak. Mevcut kabineden en fazla 2 kişinin yeni kabineye alınması bekleniyor.'

Yeni kabinenin ne zaman belli olacağı, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor....

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