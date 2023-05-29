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Erdoğan'ın oy oranı tüm illerde arttı, Kılıçdaroğlu'nun 11 ilde düştü

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasını önde tamamlayan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki birinci tura göre oy oranını en çok yükselttiği il Iğdır, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bilecik oldu- Erdoğan tüm illerde oy oranını artırırken Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Mardin, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Bingöl, Muş ve Van'da düştü- İkinci turda Erdoğan'ın en fazla oy oranına ulaştığı il yüzde 82,45 ile Bayburt, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 82,81 ile memleketi Tunceli oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 15:23, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 15:24
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Erdoğan'ın oy oranı tüm illerde arttı, Kılıçdaroğlu'nun 11 ilde düştü

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turuna kıyasla ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm illerde oy oranı arttı, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise 11 ilde düştü.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda katılım oranı, birinci tura göre yüzde 3,13 azalarak yüzde 85,71 olarak gerçekleşti.

Birinci turda 53 milyon 993 bin 714 seçmen, ikinci turda ise 52 milyon 89 bin 286 seçmen oy kullandı. İkinci turda katılım oranının yükseldiği tek il Tunceli oldu. Tunceli'de bir önceki tura göre seçimlere katılım yüzde 0,12 artarak yüzde 87,47'ye çıktı, diğer tüm illerde katılım oranı düştü.

İkinci tur oylamada katılımın en yüksek olduğu üç il sırasıyla Düzce, Kütahya, Amasya olurken, Ağrı, Iğdır ve Van'da en düşük katılım sağlandı.

Erdoğan tüm illerde oy oranını artırırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Mardin, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Bingöl, Muş ve Van'da düştü.

İkinci turda Erdoğan'ın en fazla oy oranına ulaştığı il yüzde 82,45 ile Bayburt, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 82,81 ile memleketi Tunceli oldu.

Erdoğan'ın oy oranını en çok yükselttiği il Iğdır, Kılıçdaroğlu'nun Bilecik oldu. Erdoğan'ın ilk tura kıyasla Iğdır'da oy oranı yüzde 7,93 artarak yüzde 33,22, Kılıçdaroğlu'nun Bilecik'te yüzde 5,27 artarak yüzde 46,53 oldu.

Erdoğan bir önceki tura kıyasla İstanbul'da 1,59 artışla yüzde 48,22, Ankara'da 2,77 artışla yüzde 48,77, İzmir'de 1,39 artışla yüzde 32,87, Kılıçdaroğlu İstanbul'da yüzde 3,22 artışla yüzde 51,78, Ankara'da 3,91 artışla yüzde 51,23, İzmir'de 3,75 artışla yüzde 67,13'lük oy oranına sahip oldu.

- Bölgelerde görünüm

Marmara Bölgesi'nde Erdoğan, oy oranını en çok Sakarya'da, Kılıçdaroğlu ise Bilecik'te artırdı. Erdoğan'ın Sakarya'da ilk tura kıyasla oy oranı yüzde 3,74 artarak yüzde 68,49 olurken, Kılıçdaroğlu'nun Bilecik'te oy oranı ise yüzde 5,27 artışla yüzde 46,53'e yükseldi.

İç Anadolu Bölgesi'nde Erdoğan oy oranını en çok Çankırı'da, Kılıçdaroğlu ise Eskişehir'de artırdı. Erdoğan'ın Çankırı'da oy oranı yüzde 4,63 artışla yüzde 76,76'ya, Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir'de yüzde 5,02 artışla yüzde 55,41'e çıktı.

- Kılıçdaroğlu'nun Doğu Anadolu'da 6 ilde oy oranı düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Doğu Anadolu Bölgesi'nde oylarının en çok arttığı il, ilk tura Ata İttifakı adayı olarak giren Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır oldu.

Iğdır'da Erdoğan'ın oy oranı ilk tura kıyasla yüzde 7,93 artarak yüzde 33,22'ye, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 4,29 artarak yüzde 66,78'e yükseldi.

Kılıçdaroğlu'na verilen oyların oranı Bitlis'te yüzde 0,7, Ağrı'da yüzde 0,46, Hakkari'de yüzde 0,21, Bingöl'de yüzde 0,61, Muş'ta yüzde 0,55 ve Van'da yüzde 0,76 düştü.

- Erdoğan'ın Karabük ve Burdur'da oy oranı yükseldi

Karadeniz Bölgesi'nde Erdoğan'ın oylarını en çok artırdığı il Karabük, Kılıçdaroğlu'nun Bolu oldu. Erdoğan, Karabük'te yüzde 4,32 artışla yüzde 63,72, Kılıçdaroğlu Bolu'da yüzde 4,31 artışla yüzde 35,33 oy oranına ulaştı.

Akdeniz Bölgesi'nde Burdur Erdoğan'ın, Isparta Kılıçdaroğlu'nun oy oranının en çok yükseldiği iller oldu. Erdoğan Burdur'da yüzde 4,12 artışla yüzde 55,83, Kılıçdaroğlu Isparta'da yüzde 4,1 artışla yüzde 42,33 oy oranı elde etti.

- Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Kilis'te arttı

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde oy oranlarını en çok Kilis'te artırdı. Erdoğan, oylarını yüzde 4,44 artırarak yüzde 69,99, Kılıçdaroğlu yüzde 2,99 artırarak yüzde 30,01 oy oranı elde etti.

Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Şanlıurfa'da yüzde 0,94, Diyarbakır'da yüzde 0,34, Adıyaman'da yüzde 0,8, Siirt'te yüzde 0,82 ve Mardin'de yüzde 0,87 azaldı.

- Erdoğan'ın Kütahya'da oy oranı yüzde 4,28 arttı

Ege Bölgesi'nde Erdoğan'ın oy oranını en çok artırdığı il Kütahya, Kılıçdaroğlu'nun Denizli oldu. Erdoğan'ın ilk tura kıyasla oy oranı Kütahya'da yüzde 4,28 artışla yüzde 70,59'a, Kılıçdaroğlu'nun Denizli'de yüzde 4,63 artışla yüzde 52,99'a çıktı.

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