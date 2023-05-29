Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden bu akşam görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir siyaset dehası olduğunu bir kez daha teyit eden bir seçim süreci yaşadığını belirten Kalın, bunun bir rekor olduğunu söyledi.

Seçimi bütün Türkiye'nin kazandığını ifade eden Kalın, "Kaybedenler yok mu? Elbette var. 'Hiç kimse kaybetmedi' demek doğru olmaz. Millet İttifakı'nın siyasi liderleri kaybettiler. Onlara destek veren birtakım Kandil'in uzantıları, Kandil'in kendisi, FETÖ, Pensilvanya ve benzeri yapılar kaybettiler." diye konuştu.

İbrahim Kalın, Türkiye Yüzyılı'nın herkesin yüzyılı olduğunu, güçlü, bağımsız Türkiye sürecinin bundan sonra daha hızlı şekilde devam edeceğini kaydetti.

"Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Sayın Cumhurbaşkanı ne zaman yemin edecek? Sonrasında yapılacak resepsiyona kimler davet edilecek?" sorusuna Kalın, "Takvim, YSK'nın açıklayacağı tarih ve kesin seçim sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek. YSK iki tane kesin sonuç açıklaması yapacak, birisi Milletvekili Seçimleri, diğeri de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ettikten sonra aynı gün bir göreve başlama töreninin olacağını belirten Kalın, buraya vatandaşların yanı sıra uluslararası misafirlerin ve liderlerin davet edileceğini, Cumhur İttifakı'nın paydaşlarının da burada olacağını aktardı.

Bunların ardından kabinenin açıklanacağını ifade eden Kalın, YSK'nin yapacağı açıklamanın ardından hem Meclisin hem de Cumhurbaşkanlığının takviminin netleşeceğini dile getirdi.

"Büyük bir göreve başlama töreni yapılacak"

Seçimlerin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarının başladığına dikkati çeken Kalın, "Cumhurbaşkanı'mızın bugünden itibaren yoğun mesaisi başladı. Uluslararası tebrik telefonları geliyor. Bugün birçok devlet başkanıyla, liderle görüşecek. Yarın başka programları olacak. Bu akşam Biden ile bir telefon görüşmesi var. Putin ile planlanıyor. Sadece onunla değil, Almanya, Fransa, İsrail, Yunanistan, İspanya, NATO Genel Sekreteri, Hollanda, Ukrayna... Bunların hepsi bugün telefon görüşmesi için planlanıyor." dedi.

Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile görüşmesinde, kendisini yemin töreninden sonra yapılacak resepsiyona davet etmesi söz konusu mu?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Biz, prensip olarak ederiz. Kendileri nasıl değerlendirir, artık onlara kalmış bir şey. Dünden beri ilginç bir şeyi paylaşmak isterim. Dün sonuçlar kesinleşmeye başlayınca, dünyanın her yerinden aramaya başladılar. Kimileri direkt ulaşabildi, görüştürebildik, kimilerinin notunu aldık, kimileri yazılı mesaj gönderdi. Ben, kaç yıldır bu işlerin içeresindeyim, ilk defa uluslararası toplumun, yani dünya liderlerinin Cumhurbaşkanı'mızı tebrik için bu kadar hızlı hareket ettiğine şahit oluyorum. Dün akşam itibariyle onlarca devlet başkanı tiwit atarak yahut yazılı mesaj göndererek tebriklerini iletti. Onların bir kısmıyla Cumhurbaşkanı'mız telefonla görüşebildi. Gerisi de bugün devam edecek. Bence bu da bir şeyi gösteriyor, dünya ülkeleri de uluslararası toplum da hem Türkiye'nin önemini hem de bu kadar önemli bir ülkenin başında Tayyip Erdoğan gibi bir liderin bulunmasının ne anlama geldiğini daha iyi kavramış durumda."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlaması töreni için hazırlığınız nasıl?" sorusu üzerine İbrahim Kalın, "2018'de, dün akşam balkon konuşmasının yapıldığı meydanda geniş katılımlı bir tören yapmıştık. Yine orada yapacağız. Vatandaşlarımız, meslek örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan geniş bir kalabalık olacak. Uluslararası liderler de olacak. Binlerle ifade edebileceğimiz büyük bir göreve başlama töreni yapılacak." diye konuştu.