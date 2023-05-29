Ücretsiz doğal gaz, mayıs enflasyonunu sert düşürecek
Ücretsiz doğal gaz, mayıs enflasyonunu sert düşürecek
Başörtülü kadınlarla ilgili paylaşımı tepki çeken doktordan açıklama
Başörtülü kadınlarla ilgili paylaşımı tepki çeken doktordan açıklama
Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
MEB duyurdu: 2023 bursluluk sınavı başvuruları başladı
MEB duyurdu: 2023 bursluluk sınavı başvuruları başladı
Gözler yeni kabinede: İşte kulislerdeki isimler
Gözler yeni kabinede: İşte kulislerdeki isimler
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları 1 Haziran'da ilan edilecek
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları 1 Haziran'da ilan edilecek
İstanbul'da 1,4 milyon kişi ikinci turda sandığa gitmedi
İstanbul'da 1,4 milyon kişi ikinci turda sandığa gitmedi
Erdoğan, 2002'den beri girdiği bütün seçimleri kazandı
Erdoğan, 2002'den beri girdiği bütün seçimleri kazandı
'Kabinede büyük revizyon olacak'
'Kabinede büyük revizyon olacak'
Trabzon'da 'silahlı' seçim kutlamaları: 1 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı
Trabzon'da 'silahlı' seçim kutlamaları: 1 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı
Emekliye ve memura verilen zam vaadi gerçekleştirilecek mi?
Emekliye ve memura verilen zam vaadi gerçekleştirilecek mi?
Mehmet Şimşek kabinede olacak mı? İbrahim Kalın'dan açıklama geldi
Mehmet Şimşek kabinede olacak mı? İbrahim Kalın'dan açıklama geldi
'Gelecek dönemde ekonomiye duyulan güven perçinlenecek'
'Gelecek dönemde ekonomiye duyulan güven perçinlenecek'
Fatih'te kutlama sırasında havai fişek kazası
Fatih'te kutlama sırasında havai fişek kazası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il
Seçim zaferini kutlamak isterken kendini vurdu
Seçim zaferini kutlamak isterken kendini vurdu
Benzine bir zam daha bekleniyor
Benzine bir zam daha bekleniyor
Ekrem İmamoğlu'ndan seçimin ardından ilk açıklama geldi
Ekrem İmamoğlu'ndan seçimin ardından ilk açıklama geldi
Tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Gözler seçim sonrası yeni kabinede
Gözler seçim sonrası yeni kabinede
Piyasada seçim sonuçlarına ilk tepki
Piyasada seçim sonuçlarına ilk tepki
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü
Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü
Meclis'in ekonomi ajandası hazır!
Meclis'in ekonomi ajandası hazır!
Ümit Özdağ'ın desteği HDP'li seçmeni kaçırdı
Ümit Özdağ'ın desteği HDP'li seçmeni kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 milyonun tamamı kazanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 milyonun tamamı kazanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başlasın Türkiye Yüzyılı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başlasın Türkiye Yüzyılı
YSK: Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi
YSK: Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız!
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız!
Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 7 il
Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 7 il
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Başörtülü kadınlarla ilgili paylaşımı tepki çeken doktordan açıklama

Tesettürlü kadınlara yönelik paylaşımla tepki çeken ve hakkında inceleme başlatılan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Özgün Kaleoğlu, paylaşımın kendisine ait olmadığını belirterek, "Bu süreçte istemeden de olsa kırdığım herkesten özür dilerim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 19:40, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 19:58
Yazdır
Başörtülü kadınlarla ilgili paylaşımı tepki çeken doktordan açıklama

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Asistan Doktor Özgün Kaleoğlu'nun seçim sonuçları sonrası sosyal medya hesabı üzerinden tesettürlü kadınlara yönelik yapılan paylaşımın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Dr. Kaleoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile paylaşımın kendine ait olmadığını belirterek özür diledi.

Dr. Kaleoğlu, "Hesabımdan yapılan paylaşımların benimle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Hesabım Amerika adresli IP'ler üzerinden defalarca kez başarısız deneme sonucunun ardından sonunda çalınmış ve akla, mantığa sığmayan, insancıl olmayan paylaşımlar yapılmıştır. Ben doktor yeminine sadık kalan bir birey olarak hastalarımın diline, dinine, ırkına bakmazsızın hepsine eşit mesafede olmaya yemin etmiş bir doktorum. Ülkemizin sağlık alanında yapmış olduğu devrim niteliğinde çalışmalarından etkilenip bu ülkede doktorluk yapmış ve yapmaya devam etmekten gurur duyuyorum. Bu süreçte istemeden de olsa kırdığım herkesten özür dilerim. Başta 13. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya benim kadın olarak doktorluk yapmama imkan verdiği için hepsine teşekkür ve minnet borçluyum" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber