Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı: Sağanak yağış bekleniyor
İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yarın için gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 18:08, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 18:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağış yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli, Ankara, Konya, Çankırı, Eskişehir'in doğusu, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.