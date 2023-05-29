TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 20 yaralı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 18:50, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 21:03
TAG Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı ilçesi yakınlarında, minibüs, tır, kamyon, otomobil gibi çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Adana istikametinde ulaşım sağlanamıyor.