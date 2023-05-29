TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 20 yaralı

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı ilçesi yakınlarında, minibüs, tır, kamyon, otomobil gibi çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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